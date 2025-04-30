В офисе Зеленского высказались против перемирия с Россией

Ермак: Призывы к перемирию на Украине играют в пользу России

Призывы к перемирию на Украине без гарантий играют только в пользу России. Такое мнение высказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

«Призывы к прекращению огня на Украине сейчас играют исключительно в пользу Кремля. Любое «перемирие» без гарантий и справедливости лишь откроет двери для новой агрессии. Ослабление санкций, уступки или переговоры на условиях Кремля — это ловушка», — сказано в посте.

По мнению главы президентского офиса, российская сторона якобы хочет использовать перемирие для перегруппировки, обхода санкций и возобновления конфликта в подходящий для себя момент. Ермак добавил, для заключения мира нужно «поражение имперских амбиций РФ, а не их легализация через очередное «временное перемирие».

Как писало до этого агентство Associated Press, власти Украины отвергли предложение российского лидера Владимира Путина о временном прекращении огня в дни празднования 80-летия Победы, назвав его «попыткой обмануть Соединенные Штаты».

Как указывают авторы материала, глава офиса президента Украины Андрей Ермак резко высказался об инициативе России, а украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Москва таким образом якобы пытается «обмануть» США. Кроме того, Зеленский настаивает на тридцатидневном перемирии, говорится в тексте.

Ранее советник Трампа оценил вероятность 30-дневного перемирия фразой «дело за Путиным».