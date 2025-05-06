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Переговоры по Украине могут пройти в Турции

Администрация Эрдогана допустила проведение переговоров по Украине в Турции
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Depositphotos

Турция рассматривает возможность организации переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом РИА Новости сообщили в администрации президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как отметил собеседник агентства, доверие сторон к Турции и ее опыт в международной дипломатии делают такую перспективу реальной.

«Конкретных договоренностей пока нет, но вероятность есть», — подчеркнул источник.

5 мая президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что намерен работать над украинским урегулированием вместе с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В этот же день Эрдоган заявил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине.

Эрдоган также указал на взаимопонимание в диалогах с Трампом по ситуации в Сирии, добавив, что поиск примирения на разумной основе в тех областях, где два лидера думают по-разному, будет продолжаться.

Ранее в Кремле прокомментировали новость о смене посредника в переговорах по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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