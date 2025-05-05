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Трамп заявил, что ждет «совместной работы» с Эрдоганом по Украине

Трамп заявил, что хочет работать над украинским урегулированием с Эрдоганом
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Joshua Roberts/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен работать над украинским урегулированием вместе с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«У меня только что состоялся очень хороший и продуктивный телефонный разговор с <...> Эрдоганом <...>. Я с нетерпением жду совместной работы <...> над окончанием <...> войны между Россией и Украиной», — заявил Трамп.

30 апреля Эрдоган заявил, что ведет «телефонную дипломатию» с Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине.

В ходе общения с журналистами в самолете по возвращению из Италии турецкий лидер отметил, что время от времени общается с Трампом по телефону. Эрдоган выразил уверенность в том, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и США получат совершенно иной импульс.

Турецкий президент также указал на взаимопонимание в диалогах с Трампом по ситуации в Сирии, добавив, что поиск примирения на разумной основе в тех областях, где два лидера думают по-разному, будет продолжаться.

Ранее Эрдоган анонсировал встречу с Трампом «при первой же возможности».

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