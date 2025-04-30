Эрдоган поддержал видение Трампа урегулирования украинского конфликта

Эрдоган: мы поддерживаем видение Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ведет «телефонную дипломатию» с американским коллегой Дональдом Трампом, поддерживает его видение по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе общения с журналистами в самолете по возвращению из Италии турецкий лидер отметил, что время от времени общается с Трампом по телефону. Эрдоган выразил уверенность в том, что в новом периоде двусторонние отношения Турции и США получат совершенно иной импульс.

«Мы также поддерживаем его видение мира, особенно между Россией и Украиной. Мы приветствуем его позицию, которая учитывает чувствительность Турции», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган также указал на взаимопонимание в диалогах с Трампом по ситуации в Сирии, добавив, что поиск примирения на разумной основе в тех областях, где два лидера думают по-разному, будет продолжаться.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США ожидают быстрого успеха в деле украинского урегулирования, но истоки конфликта на Украине слишком сложны. Представитель Кремля отметил, что для урегулирования украинского кризиса требуется учитывать множество нюансов.

Ранее стало известно, к чему Трамп призвал Зеленского в Ватикане.