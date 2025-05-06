Президент Ирана Пезешкиан поздравил Путина и россиян с 80-летием Победы в ВОВ

Президент Ирана Масуд Пезешкиан направил российскому лидеру Владимиру Путину и гражданам России поздравления в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В телеграмме подчеркивается важность сохранения исторической памяти и укрепления двусторонних отношений.

В ходе последовавшего телефонного разговора Путин и президент Ирана обсудили актуальные вопросы сотрудничества, включая взаимодействие в сфере безопасности и экономики. Кремль отметил конструктивный характер диалога.

Российский лидер также выразил соболезнования в связи с трагедией в результате взрыва в иранском порту Шахид-Раджаи.

«Россия разделяет горечь утраты и готова оказать необходимую поддержку», — заявили в администрации президента.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее сенатор предупредил Европу о последствиях возможной провокации на День Победы.