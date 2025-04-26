Папу Римского похоронили

Гроб с телом папы Римского Франциска положили в могилу в церкви Богоматери Великой в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Ватикане. Трансляция данного мероприятия не велась, отмечает ТАСС.

Могила понтифика представляет собой мраморную плиту с надписью «Франциск» на латыни. Он сам при жизни выбрал место своего захоронения — в нише между двумя капеллами. Там хранится почитаемая икона Богоматери, защитницы Рима, перед которой Франциск часто молился. Его гроб положили ниже уровня пола, так как понтифик завещал похоронить себя «в земле», а не замуровать гроб в стене по католической традиции.

Франциск стал восьмым по счету понтификом, похороненным в церкви Богоматери Великой. При этом последнее захоронение там было во второй половине XVII века.

За последние дни собор Святого Петра, в котором был выставлен гроб с понтификом, посетили около 250 тысяч человек со всего мира. Накануне вечером состоялась непубличная церемония запечатывания гроба. Лицо Франциска закрыли белой шелковой вуалью, в гроб положили мешок с монетами, отчеканенными во время его понтификата, а также медали, символизирующие годы его служения. В специальную металлическую трубку поместили написанный на латыни документ (Rogito), в котором рассказывается о его жизни и деяниях.

Заупокойная месса прошла на площади перед базиликой Святого Петра в субботу, 26 апреля. Похоронную литургию возглавил 91-летний кардинал Джованни Баттиста Ре. По сообщению Ватикана, на прощании присутствовали по меньшей мере 130 иностранных делегаций, в том числе около 50 глав государств и 10 правящих монархов.

266-й папа Римский скончался 21 апреля, на следующий день после Пасхи, которую впервые за 11 лет в один день отмечали все христиане. В ближайшее время в Ватикане начнутся выборы нового понтифика. Как проходят выборы папы Римского, а также какими качествами должны обладать кандидаты и что означают клубы дыма над Сикстинской капеллой — в материале «Газеты.Ru».

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