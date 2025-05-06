Провал Мерца на выборах канцлера обрушил фондовый рынок в Германии

Провал кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца — лидера альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) в первом туре голосования в бундестаге спровоцировал спад на фондовом рынке страны. Об этом сообщает Tagesschau.

«Это сигнал о том, что Германия больше не может даже избрать правительство. Экономика в любом случае стагнирует, и структурные реформы давно назрели», — говорится в публикации.

6 мая Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

Сообщалось, что Мерц якобы отказался от проведения второго тура 6 мая. Издание Bild отмечало, что из-за отказа Германия не получит нового канцлера.

Однако позже глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан заявил, что новое голосование все же состоится 6 мая, передает РИА Новости. По данным Bild, оно назначено на 16.15 мск.

Ранее в АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии.