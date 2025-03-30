На Украине раскрыли заработок Зеленского и его семьи

Офис президента: Зеленский и его семья за 2024 год заработали 15 млн гривен

Украинский лидер Владимир Зеленский и члены его семьи за минувший год заработали более 15 млн гривен (около 31 млн рублей). Такая информация приводится в официальной декларации, опубликованной 30 марта 2025 года Офисом президента Украины, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Из них более восьми миллионов были получены от погашения облигаций внутреннего госзайма», — указано в сообщении.

По данным СМИ, заработок подсчитывался с учетом зарплаты президента, банковских процентов и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Сумма от этих поступлений составила около семи миллионов гривен.

Отмечается, что по сравнению с 2023 годом значительных изменений в активах, недвижимости и транспортных средствах семьи Зеленского не произошло.

В середине февраля депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Великобритания готовит для Зеленского «золотой парашют» в случае его отставки. По его словам, украинскому лидеру якобы пообещали место в одном из британских университетов с зарплатой в £200 тысяч (почти ₽23,2 млн) за одну лекцию.

Дубинский уточнил, что в год Зеленский должен будет читать по 10 лекций. Таким образом, его доход составит £2 млн (около ₽231,7 млн) в год.

До этого украинский «24 канал» сообщал, что Зеленский в 2024 году получал в месяц 28 тысяч гривен (примерно 68 тыс. руб.), всего заработав 366 тыс. (примерно 890 тыс. руб.), в то время как глава его офиса Андрей Ермак заработал 582 тысячи (1 млн 413 тыс. руб.) за прошедший год.

Ранее на Украине Зеленского начали подозревать в намерении скупить украинские СМИ, лишившиеся грантов США.