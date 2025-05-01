Арестович в опале: Зеленский ввел санкции против своего бывшего соратника

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-советника главы своего офиса Алексея Арестовича. В начале российско-украинского конфликта Арестович был одним из самых заметных в медиапространстве представителей Киева, но затем ушел в отставку по собственному желанию и уехал за границу. В настоящее время он регулярно критикует политику офиса президента Украины и лично Владимира Зеленского.

Украинский президент Владимир Зеленский ввел санкции против бывшего советника главы своего офиса Алексея Арестовича. Решение принято Советом нацбезопасности и обороны (СНБО), Зеленский утвердил его своим указом. Документ опубликован на сайте главы государства.

Перечень санкций в отношении Арестовича обширен и состоит из 21 пункта. Бывший соратник президента Украины лишен всех государственных наград, у него заблокированы активы, ему запрещено совершать торговые операции и выводить средства за границу, главное же — на территории Украины запрещено распространение его медиаконтента, размещенного на YouTube, Telegram и в соцсетях. Часть санкций введена на 10 лет, часть — бессрочно.

Причины введения ограничительных мер в указе не называются.

Сам Арестович отреагировал на введение санкций кратко.

«Ютуб мне заблокируют на территории Украины, попытаются и соцсети», — написал он в Telegram, предложив смотреть эфиры с ним через VPN.

Кроме того, Арестович отметил, что его участие в программе «Военный дневник» на YouTube-канале украинского журналиста Николая Фелдьмана теперь прекратится.

Накануне введения санкций в эфире с Фельдманом Арестович назвал Владимира Зеленского «тупым и упрямым». Критике подверглись намеки украинского лидера на возможные атаки ВСУ по российской столице в День Победы 9 мая.

«Выходит у нас президент и говорит: «Россияне переживают, что парад под вопросом. И правильно переживают». На что он намекает? На то, что будет бить. Отодвигает вам еще на полгода войну. Когда человек тупой — это печально. Когда упрямый — печально. Но когда тупой и упрямый одновременно — это просто…».

Перед этим, также в апреле 2025-го, Арестович в эфире у того же Фельдмана говорил, что украинским властям более не следует претендовать на территории, отошедшие под контроль России во время боевых действий. По мнению Арестовича, Зеленскому нужно принять условия российской стороны, в противном случае ситуация может ухудшиться.

«Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь», — объяснил он.

В своих эфирах Арестович не раз заявлял, что Украину следует «переучредить», отказавшись от идеологии героизации УПА (организация запрещена в России) и отмечал, что «смена проектности» и разворот государства в сторону нейтральности и нормализации отношений с Россией — насущная необходимость.

Чем известен Арестович

Наибольшую известность на Украине и за ее пределами Алексей Арестович получил после начала конфликта с Россией, когда он в должности советника главы офиса президента страны де-факто стал главным спикером Киева. Его выступления были популярны, в них он успокаивал граждан Украины и объяснял, что конфликт должен скоро закончиться полной победой Киева.

«Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо», — говорил он в интервью «Фейгин Live» (СМИ, выполняющее функции иноагента).

Впоследствии, уже после своей отставки и отъезда за границу, он открыто признал, что целенаправленно вводил сограждан в заблуждение.

«Значительная доля ответственности за веру рядового гражданина [Украины] в нашу быструю и красивую победу лежит на мне лично. <...> Я создал иллюзию в то время, чтобы мы выжили. Сегодня я ее разрушаю, чтобы мы выжили дальше», — писал он в своем Telegram-канале.

Арестович не раз заявлял о своем значительном влиянии на политику Украины во время пребывания в должности. Например, он утверждал, что Валерий Залужный был назначен главкомом Вооруженных сил Украины благодаря ему.

«Назначение Залужного главнокомандующим — это делал я, это был мой проект», — сказал он.

В ноябре 2023 года Арестович заявил, что планирует баллотироваться на будущих выборах президента страны и с тех пор неоднократно подтверждал свое намерение в выступлениях на различных интернет-площадках.