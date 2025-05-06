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В МИД РФ объяснили «шквал коррупции» на Украине

Захарова: шквал коррупции на Украине связан с легализацией помощи Запада
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РИА «Новости»

«Шквал коррупции», который был зафиксирован на Украине, связан с «легализацией награбленного» из помощи стран Запада. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в ходе брифинга.

«Очередным громким скандалом стали публикации украинских СМИ о том, что более 20 сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины указали в своих декларациях о доходах крупные суммы в криптовалюте на электронных кошельках, большинство из них оказались несуществующими», — сказала дипломат.

Захарова добавила, что правительство Украины сегодня продолжает «выжимать из украинцев последнее», чтобы обеспечить собственное обогащение.

В марте премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республика в ходе внеочередного саммита Европейского союза планирует поднять вопрос о коррупции на Украине. Также глава кабмина отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий, так как не хочет проведения в стране президентских выборов.

Ранее житель Одессы рассказал о коррупции в украинских военкоматах.

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