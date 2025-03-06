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В Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине

Фицо: половина выделенных ЕС денег на помощь Украине была украдена
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Radovan Stoklasa/Reuters

Словакия в ходе внеочередного саммита Европейского союза (ЕС) планирует поднять вопрос о коррупции на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, пишет газета «Известия».

Глава правительства перед поездкой в Брюссель принял участие в заседании комитета словацкого парламента по европейским делам. В ходе встречи он выразил уверенность, что как минимум половина от выделенных на помощь Киеву денег была украдена.

«Мы будем <...> снова открывать тему коррупции на Украине: ведь мы вливаем деньги, ЕС вливает деньги, а огромная их часть просто теряется», — сказал Фицо.

Также премьер-министр отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский заинтересован в продолжении боевых действий, так как не хочет проведения в стране президентских выборов. По словам главы правительства Словакии, зарубежный политик хорошо осознает, что не сможет избраться на новый срок.

Внеочередной саммит ЕС должен состояться 6 марта в бельгийской столице. В преддверии мероприятия Фицо заявил, что Словакия может заблокировать саммит регионального содружества, если его участники не призовут Украину возобновить транзит газа через свою территорию.

Ранее президент Словакии Петер Пеллегрини счел легитимным требование к Украине восстановить транзит газа.

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