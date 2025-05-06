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Песков рассказал о приеме по случаю 80-летия Победы

Песков: прием иностранных гостей по случаю 80-летия Победы проведут в Кремле
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Прием почетных гостей, прибывших в Москву из других стран по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Кремле. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга.

«Я не хотел бы сейчас предвосхищать, забегать вперед. Могу лишь сказать, что действительно в Большом Кремлевском дворце запланирован прием в честь глав иностранных делегаций, почетных гостей по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — поделился деталями Песков.

Он добавил, что другими подробностями, в частности, программой памятных мероприятий в честь Дня Победы и пребывания зарубежных гостей в Москве, озвучит помощник президента РФ Юрий Ушаков 6 мая во время брифинга. Песков отметил, что всех иностранных гостей лично пригласил на празднование 9 Мая глава государства Владимир Путин.

До этого Песков рассказал, что неделя, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, для Путина будет достаточно напряженной. Он уточнил, что вторая половина будет наиболее насыщенной из-за предстоящих торжеств.

По словам пресс-секретаря, 5 и 6 мая ожидается много двухсторонних встреч и официальных визитов. Непосредственно 9 мая запланировано много протокольных мероприятий с участием иностранных гостей.

Ранее Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».

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