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Названа дата переговоров Путина с Си Цзиньпином

Ушаков сообщил, что Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 8 мая
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином состоятся 8 мая. Об этом заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Переговоры начнутся в узком составе, затем — в расширенном», — отметил он.

Ушаков подчеркнул, что официальный визит Си Цзиньпина «будет довольно-таки насыщенным».

4 мая в Кремле сообщили, что Си Цзиньпин посетит Россию 7-10 мая. Лидеры двух стран обсудят вопросы развития отношений всеобъемлющего партнерства Москвы и Пекина, стратегического взаимодействия сторон, а также проблемы международной и региональной повестки дня. Кроме того, запланировано подписание «целого ряда» двусторонних документов.

МИД Китая подчеркнул, что визит Си Цзиньпина в Россию углубит взаимное политическое доверие между странами и обогатит содержание их стратегического сотрудничества, а также будет способствовать практическому взаимодействию в различных областях и принесет еще больше пользы народам двух стран.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями.

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