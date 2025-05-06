Захарова заявила, что Зеленский «издевается над ветеранами»

Захарова: Зеленский издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы

Президент Украины Владимир Зеленский «издевается над ветеранами», которые намерены принять участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Теперь издевается над ветеранами, которые дожили до 80-летия Победы и которые решительно намерены принять участие в праздничных мероприятиях 9 мая», — отметила она и подчеркнула, что для украинского лидера «не осталось ничего святого».

Захарова добавила, что президент Украины «надругался над памятью собственного деда» Семена Зеленского — участника Великой Отечественной войны, кавалера двух орденов Красной Звезды.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Российская Федерация «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая украинский лидер отверг предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Он назвал идею главы российского государства «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Зеленский вновь стал настаивать на прекращении огня сроком на 30 дней, сославшись на то, что это предлагают США.

Также он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее Кремль пообещал ответить Киеву на нарушения перемирия по случаю Дня Победы.