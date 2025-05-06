В России назвали неожиданную причину провала Мерца на голосовании на пост канцлера ФРГ

Причина провала кандидата на пост канцлера Германии Фридриха Мерца на голосовании может быть связана с личной неприязнью к нему части депутатов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН, вице-президент Общества «Россия-Германия» Владислав Белов.

По мнению эксперта, минимальная нехватка голосов является демонстрацией личной неприязни кого-то из депутатов блока ХДС/ХСС и СДПГ. В то же время он отметил, что сложно определить выступивших против из-за формата тайного голосования.

Белов предположил, что неприязнь может быть связана с положением Мерца, его «игрой» на стороне «Альтернативы для Германии» и уступками СДПГ. Также политолог заметил, что никто из парламентариев не хотел второго тура голосования.

«Каждый рассчитывал на то, что Мерца поддержат другие депутаты. Второго тура не хотел никто. Вопрос — будет ли он, потому что уже появились опровержения того, что Мерц отказался от второго тура. Голосование должно состояться в течение двух недель, и мой прогноз в том, что Мерц согласится. Конечно, у коалиции есть альтернативные кандидаты, но это проигрышный путь. Полагаю, во втором туре Мерц наберет необходимые голоса», — подытожил аналитик.

Во вторник Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

Позже он отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая.

Издание Bild отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты Мерца теперь под вопросом.

Ранее в Совфеде сочли показательным, что «внук нациста» Мерц не смог стать канцлером ФРГ.