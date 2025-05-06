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В Совфеде сочли показательным, что «внук нациста» Мерц не смог стать канцлером ФРГ

Сенатор Клишас счел показательным, что внук нациста Мерц не стал канцлером ФРГ
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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас счел показательным, что лидер правящей коалиции ФРГ и «внук нациста» Фридрих Мерц не смог избраться на пост канцлера и отменил повторное голосование. Публикация появилась в его Telegram-канале.

«Лидер правящей коалиции ФРГ (и внук нациста времен Войны) Мерц не смог избраться канцлером и отменил повторное голосование. Показательно», — написал Клишас.

Во вторник Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

Позже он отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая.

Издание Bild отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты Мерца теперь под вопросом.

Ранее в Госдуме дали совет не сумевшему стать канцлером Германии Мерцу.

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