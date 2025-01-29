Депутата, сорвавшего минуту молчания в память об Освенциме, выгнали из Европарламента

Депутата Европарламента Гжегожа Брауна вывели из зала пленарных заседаний ЕП после того, как он нарушил минуту молчания, посвященную жертвам Холокоста. Об этом сообщает Interia.

На портале говорится, что инцидент с участием польского депутата произошел 29 января во время пленарного заседания, посвященного Международному дню памяти жертв Холокоста и 80-й годовщине освобождения Освенцима. В конце заседания Браун стал кричать и сорвал минуту молчания, посвященную жертвам Холокоста.

Президент Европарламента Роберта Метсола немедленно отреагировала на выходку политика и потребовала, чтобы охрана выпроводила его из зала. Ее слова были встречены аплодисментами.

Позже Браун объяснил произошедшее в соцсетях. По его словам, во время заседания он заявил, что все жертвы равны, но некоторые, видимо, равнее, имея в виду «жертв еврейского геноцида в Газе».

«Это, конечно, не помогло делу жертв среди гражданского населения Газы. Он лишь прибавил себе несколько очков на шкале сладострастной известности. Ничего, кроме отвращения, это не вызывает. Это было просто глупо», — прокомментировал инцидент евродепутат Томаш Боченски.

Депутат сейма Польши Роман Гертых призвал «срочно разобраться с этим отмороженным антисемитом», лишив Брауна мандата.

Ранее Браун сорвал флаг Украины и загасил ханукальные свечи с помощью огнетушителя.