Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кандидат в президенты Польши сорвал с мэрии флаг Украины

На митинге кандидата в президенты Польши Брауна сорвали украинский флаг с мэрии
close
IMAGO/ALEKSANDER MAJDANSKI/Global Look Press

Во время митинга кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна его сторонники сорвали флаг Украины с мэрии города Бяла-Подляска, который висел там с 2022 года, сам политик поприветствовал это действие и взял за него ответственность. Об этом пишет портал Do Rzeczy.

В социальных сетях распространилось видео с митинга кандидата в президенты Польши, на котором мужчина поднялся по лестнице к балкону ратуши, вытащил из крепления украинский флаг и отдал его кандидату в президенты. Затем он вставил на это место польский флаг. Браун пожал ему руку в знак благодарности. Толпа также поприветствовала это решение.

«Я беру всех вас в свидетели, что господин Кацпер, как мой помощник, назначенный для выполнения обязанностей польского депутата Европейского парламента, по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность», — сказал Браун собравшимся.

Политик заверил, что украинский флаг будет доставлен в ближайшее консульство этой страны.

До этого Гжегож Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове.

Ранее в Польше раскритиковали Сикорского за пропаганду «войны до последнего украинца».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами