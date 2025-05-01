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Появились кадры срыва флага Украины со здания мэрии в Польше

Снятие флага Украины со здания мэрии в польском городе попало на видео

В сети появились кадры того, как помощник кандидата в президенты Польши Гжегожа Брауна сорвал украинский флаг со здания мэрии города Бяла-Подляска. Видео опубликовало украинское издание «Страна.ua».

На кадрах можно увидеть, как мужчина забирается по лестнице, снимает флаг и передает его Брауну. Собравшаяся на митинге толпа скандирует «Это Польша!».

«Мой помощник <...> по моей просьбе и по моему четкому указанию, сделал то, что сделал. Следовательно, это моя ответственность», — публично заявил Браун после случившегося.

На инцидент уже отреагировали украинские дипломаты. Посол в Варшаве Василий Боднар назвал срыв флага провокацией, направленной «против дружбы» Польши и Украины. Кроме того, к расследованию случившегося подключилась польская полиция, а власти Бяла-Подляски осудили инцидент.

В прошлом году Гжегож Браун сорвал флаг Украины с кургана польского национального героя Тадеуша Костюшко в Кракове. После этого он передал полотнище в украинское консульство.

Ранее Браун назвал грабежом кредит ЕС Украине за счет активов России.

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