Захарова: Европа готовится к войне с Россией, как когда-то Третий рейх

Нынешняя Европа готовится к войне с Россией, как когда-то это делал Третий рейх. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», — сказала дипломат.

4 мая политический комментатор Алекс Крайнер заявил, что у Европы нет сил и средств, чтобы противостоять России в военном отношении. Аналитик напомнил, что регион в течение десятилетий зависел от Соединенных Штатов с точки зрения обороны.

В апреле секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил, что Европа готовится к вооруженной борьбе с Россией. По его мнению, столкновение может произойти в ближайшие годы. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, каковы причины, военно-политические цели и возможные последствия войны с Объединенными вооруженными силами Старого Света.

Ранее в России отреагировали на заявления о подготовке Европы к ядерной войне.