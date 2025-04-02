В России отреагировали на заявления о подготовке Европы к ядерной войне

Заявления в Европе о якобы возможной «ядерной войне» с Россией призваны запугать граждан и объяснить им, почему уровень жизни ухудшается. Об этом «Ленте.ру» заявила депутат Госдумы Светлана Журова.

«Им же нужно объяснять, почему мы с Россией не хотим дружить, запугать людей, объяснить, почему надо тратить деньги, почему они должны жить хуже — потому что на нас может напасть Россия, давайте финансировать Украину, и вы будете жить хуже, к сожалению, но зато у нас не будет ядерной войны», - объяснила она.

2 апреля издание The Economist писало, что страны Европы готовят своих граждан к возможной ядерной войне с Россией.

В частности, Швеция разослала населению 5 млн брошюр, в которых приводятся принципы выживания. В листовках власти призывают людей заранее продумать план действий в случае нападения на страну.

Цель распространения листовок — не запугать шведов, а побудить их к подготовке, говорится в статье. Ожидается, что такое мероприятие позволит снизить нагрузку на государственные структуры в случае кризисной ситуации.

Ранее британские журналисты предупредили о риске начала войны с Россией.