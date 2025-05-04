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В Европе взвесили свои шансы на случай «войны с Россией»

Аналитик Крайнер: у Европы нет шансов в войне с Россией, даже чудо не поможет
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French Army/AP

У Европы нет сил и средств, чтобы противостоять России в военном отношении, даже чудо не поможет ей победить. Об этом заявил политический комментатор Алекс Крайнер на своем канале на YouTube.

«Европа способна перевооружиться, но и в этом случае даже чудо не поможет победить в столкновении с Россией», — подчеркнул он.

Аналитик напомнил, что регион в течение десятилетий зависел от Соединенных Штатов с точки зрения обороны. В этой связи сегодня у Европы нет боеспособной армии, которая могла бы вести полноценные боевые действия.

4 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила план перевооружения Евросоюза на сумму в €800 млрд. ЕК также намерена привлечь €150 млрд в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия также намерена привлечь 150 млрд евро в виде кредитов на производство средств противовоздушной обороны стран ЕС и оружия для Украины.

Ранее в НАТО заявили о критической нехватке боеприпасов в Европе.

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