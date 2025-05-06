Глава Кубы прибыл в Москву

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прилетел в столицу РФ. Об этом пишет ТАСС.

Из материала следует, что глава государства планирует принять участие в торжественных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В том числе ожидается его присутствие на параде, который пройдет 9 мая на Красной площади в Москве.

4 мая кубинский лидер посетил Санкт-Петербург. В аэропорту Пулково его встретил губернатор города Александр Беглов.

Позже политики провели двустороннюю встречу и вместе посетили производство фармацевтической компании «Вертекс» на площадке «Новоорловская». В ходе визита Диас-Канель и Беглов обсудили перспективы развития сотрудничества между фармацевтическими отраслями Санкт-Петербурга и латиноамериканской республики. Кроме того, президент Кубы предложил возобновить обмен технологиями и заняться совместными исследованиями при разработке лекарств и косметических продуктов. Также он пригласил петербургских специалистов принять участие в научных конференциях, которые проходят в его стране.

Ранее в Кремле высказались об участии глав зарубежных государств в параде Победы.