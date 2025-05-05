Беглов обсудил с президентом Кубы сотрудничество в фармацевтической сфере

Санкт‑Петербург поддерживает развитие фармацевтических и других высокотехнологичных производств, предоставляя инженерно подготовленные площадки и обеспечивая благоприятный инвестиционный климат. Об этом в ходе совместного посещения с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом производства фармацевтической компании «Вертекс» на площадке «Новоорловская» рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Они ознакомились с ассортиментом продукции предприятия, включая жизненно необходимые лекарства и косметические препараты, а также осмотрели производственные цеха и упаковочную линию.

В ходе визита стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между фармацевтическими отраслями Петербурга и Кубы. Кроме того, Бермудес предложил возобновить обмен технологиями, отметив, что у сторон есть высокий потенциал для совместных исследований, разработки и выпуска лекарств и косметических продуктов. Он пригласил петербургских специалистов для участия в научных конференциях на острове.

«Предприятие «Вертекс» — яркий пример успешного импортозамещения и инновационного развития нашей фарминдустрии. Работа таких предприятий подтверждает статус Петербурга как ведущего центра фармацевтической промышленности России. Специалисты компании обеспечивают доступность качественной медицинской помощи для наших граждан», — отметил Беглов.

По его словам, город в рамках Особой экономической зоны всячески поддерживает подобные производства.

Представители «Вертекс» провели первичные переговоры с кубинскими коллегами о сотрудничестве в производстве витаминов, тестов на беременность и других медицинских изделий. Отмечается, что компания реализует полный цикл производства, выпуская более 420 наименований продукции, включая оригинальные комбинированные препараты и импортозамещающую продукцию.

Напомним, с апреля 2020 года «Вертекс» входит в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга и получает поддержку города и государства. В компании работает более 2000 человек, а ее научные подразделения занимаются разработкой социально значимых дженериков и новых лекарственных форм.

Сейчас фармацевтический кластер Санкт-Петербурга объединяет 24 крупных предприятия, выпускающих более 460 видов лекарств и субстанций, половина из которых относится к жизненно важным препаратам.