Президент Кубы прибыл в Санкт-Петербург

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес в воскресенье прибыл в Санкт-Петербург. Об этом в соцсети X сообщают власти города.

В аэропорту Пулково главу Кубы встретил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Для нас очень важно, что ваш визит начинается с нашего города. Подвиг блокадного Ленинграда не имеет равных в мировой истории. Город выстоял благодаря мужеству защитников, представителей разных национальностей. Среди них были и кубинские патриоты — братья Альдо и Хорхе Виво», — отметил Беглов.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее президент Кубы пожелал России успехов в проведении СВО.