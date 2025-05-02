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В Бразилии сообщили, что Зеленский несколько раз просил президента страны о встрече

Metrópoles: Зеленский безответно просил президента Бразилии о встрече
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Alina Smutko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве письма, прося встречи, но так и не получил никакого ответа. Об этом сообщает бразильская газета Metrópoles, ссылаясь на дипломатические источники.

Уточняется, что одно из писем украинский лидер решил послать 27 октября 2023 года, когда президент Бразилии отмечал 78-летие. Он попросил Лулу да Силву о приглашении на саммит G20, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре 2024 года. В итоге представителей Украины на саммите не было.

В Metrópoles отметили, что бразильские власти посчитали такую встречу неуместной, так как саммит был посвящен «борьбе с бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению».

Газета добавила, что после того как Лула да Силва заявил о планах посетить Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, власти Украины пригласили его посетить Киев до поездки в Россию, но к настоящему моменту это не входит в планы главы Бразилии.

До этого сообщалось, что президент Бразилии отказался говорить с бывшим премьером Италии Массимо д'Алемой, который приехал по просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее в Бразилии заявили, что Трамп презирает Зеленского.

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