Путин оценил развитие онлайн-торговли в России

Сфера онлайн-торговли развивается в России семимильными шагами. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком, говорится на сайте Кремля.

В ходе беседы были затронуты вопросы электронной торговли в стране.

До этого стало известно, что в 2024 году иностранные компании подали на 18% больше заявок на регистрацию товарных знаков в России, чем в последний досанкционный год.

Особенно активны игроки из Китая, Белоруссии, а также новые участники из стран, ранее не представленных на рынке, — например, из ОАЭ.

3 мая первый заместитель постоянного председателя России при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал текущий объем торговли между РФ и США не соответствующим их великодержавному статусу.

По его словам, президент США Дональд Трамп понимает это и стремится нарастить экономическое сотрудничество с РФ.

Ранее в Совете Федерации заявили о подготовке иностранных компаний к возвращению в Россию.