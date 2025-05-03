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В Совфеде заявили о подготовке иностранных компаний к возвращению в Россию

Сенатор Абрамов: некоторые иностранные компании готовятся к возвращению в Россию
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Shutterstock/Avigator Fortuner

Некоторые иностранные компании готовятся к возвращению в Россию, регистрируя логотипы и права. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов в беседе с ТАСС.

«Мы видим, как некоторые компании начинают регистрировать логотипы, права. То есть юридический процесс идет, соответственно, люди готовятся», — отметил он.

По словам Абрамова, ушедшие компании возвращаются в РФ уже под другими брендами, чтобы не попасть под ограничения в своих странах.

Сенатор обратил внимание на то, что некоторые бренды не покидали российский рынок, в частности французские компании, которые «очень неплохо себя чувствуют».

В конце апреля Абрамов сообщил, что сенаторы разработают и направят в правительство России рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на рынок РФ. По его словам, при рассмотрении возвращения зарубежных компаний будет проверяться, как эти организации себя вели, финансировали ли они, например, Вооруженные силы Украины. Кроме того, сенатор заявил, что важным вопросом является защита российских производителей, которые начали развиваться после ухода иностранных компаний.

Ранее россияне назвали бренд, возвращение которого ждут больше всего.

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