Зарубежные компании стали чаще регистрировать в России товарные знаки

В 2024 году иностранные компании подали на 18% больше заявок на регистрацию товарных знаков в России, чем в последний досанкционный год. Особенно активны игроки из Китая, Белоруссии, а также новые участники из стран, ранее не представленных на рынке, — например, из ОАЭ. Такие данные приводят ВТБ и компания «Онлайн Патент» по итогам совместного исследования, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Аналитики изучили динамику регистрации товарных знаков зарубежными компаниями и частными лицами в Роспатенте за пятилетний период. Всего за это время нерезиденты подали около 50 тысяч заявок. После резкого спада в 2022 году — тогда количество регистраций сократилось на 25%, до 7,6 тысяч — в 2024 году цифра выросла до 11,8 тысяч, превысив показатели 2021 года.

Наиболее активно иностранцы проявляют интерес к сферам электроники (10% заявок), торговли (8%) и косметики (7%). Также в пятерку самых востребованных направлений вошли мода и фармацевтика — по 6% заявок в каждой.

По словам старшего вице-президента ВТБ Спартака Солонина, новые экономические реалии открыли возможности для зарубежных брендов, особенно из Азии и СНГ. Многие компании стремятся занять освободившиеся ниши и закрепиться в растущих сегментах экономики. Параллельно усиливается интерес и со стороны российского бизнеса — в первом квартале 2025 года число заявок на товарные знаки, поданных через платформу ВТБ, выросло на 28% по сравнению с тем же периодом 2024 года.

«Санкционные ограничения не охладили интерес иностранных компаний к России — напротив, многие из них активизируются. Одни — чтобы укрепиться на рынке, другие — чтобы сохранить за собой торговую марку на случай возможного возвращения», — пояснила генеральный директор «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

Особенно заметна активность китайских компаний: с 2022 по 2024 год они подали в два раза больше заявок, чем за предыдущий аналогичный период. Большинство — в сфере электроники (16%), а также одежды и машиностроения (по 8%).

Белорусский бизнес тоже наращивает присутствие: число регистраций удвоилось. Чаще всего бренды из Беларуси заявляются в сегментах торговли (12%), сладостей и бакалеи (8%), а также косметики и молочной продукции (по 7%).

Ранее в Совете Федерации заявили о подготовке иностранных компаний к возвращению в Россию.