Политолог: Германия погрузилась в глубокий политический кризис

Политолог Рар: провал Мерца в бундестаге указывает на политический кризис в ФРГ

Провал лидера блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца на выборах канцлера в бундестаге указывает на серьезный политический кризис в Германии. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал немецкий политолог Александр Рар. Он допустил, что потребуются альтернативные кандидаты или переизбрание парламента.

«Впервые со времен Второй мировой кандидат в канцлеры, имеющий большинство поддержки двух партий и потенциальных коалиционных партнеров для будущего правительства, провалился в первом туре», — отметил эксперт.

Он добавил, что у страны на данный момент отсутствует дееспособное правительство. При этом решать проблемы нужно быстро, поскольку ФРГ грозят не только внутренние, но и внешние вызовы.

6 мая Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для победы ему нужно было набрать 316 голосов.

Позже он отказался от проведения второго тура голосования.

Издание Bild отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС/ХСС, все запланированные на 7 мая визиты Мерца теперь под вопросом.

Ранее в АдГ призвали провести новые парламентские выборы в Германии.