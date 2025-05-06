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Шольц назвал «абсурдным» провал Мерца на голосовании на пост канцлера ФРГ

Шольц назвал абсурдом провал Мерца на голосовании на пост канцлера ФРГ
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Liesa Johannssen/Reuters

Исполняющий обязанности канцлера ФРГ Олаф Шольц назвал «абсурдным», что лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Его слова приводит Stern.

Шольц подчеркнул, что не ожидал такого развития событий на голосовании, назвав ситуацию «абсурдом». Он подчеркнул, что такие выборы «не доставляют удовольствия».

В то же время политик заметил, что ситуацию еще можно исправить.

Во вторник Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

Позже он отказался от проведения второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге во вторник, 6 мая.

Издание Bild отметило, что из-за отказа Мерца Германия не получит нового канцлера. При этом, по информации источников в парламентской фракции блока ХДС и Христианско-социального союза, все запланированные на 7 мая визиты Мерца теперь под вопросом.

Ранее в Совфеде сочли показательным, что «внук нациста» Мерц не смог стать канцлером ФРГ.

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