Стали известны дата и место проведения четвертого раунда переговоров Ирана и США

Nour News: четвертый раунд переговоров Ирана и США пройдет 11 мая в Омане

Четвертый раунд переговоров между делегациями Ирана и США, посвященных урегулированию разногласий вокруг ядерной программы Тегерана, состоится 11 апреля в оманском Маскате. Об этом сообщает иранское агентство Nour News со ссылкой на источник.

«Четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США пройдет в Маскате», — говорится в сообщении.

26 апреля завершился третий раунд переговоров США и Ирана по ядерной программе республики и снятию с Тегерана санкций. Американскую делегацию возглавил спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф, а иранскую — глава МИД Аббас Аракчи. По информации МИД Омана, стороны обсуждали соглашение, предполагающее полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия в обмен на снятие санкций, при этом сохраняющее за Тегераном право на развитие мирной атомной энергетики.

В начале мая государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, если власти Ирана хотят мирной атомной энергии, они должны разрешить доступ инспекторов любого вида на соответствующие объекты.

Ранее была названа основная точка преткновения на переговорах США и Ирана.