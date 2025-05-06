В сети завирусилось видео с президентом Сирии на баскетбольной площадке

В соцсетях распространилась видеозапись, на которой президент Сирии Ахмед аш-Шараа и глава МИД Асад аш-Шайбани играют в баскетбол на площадке в Дамаске. Об этом сообщает Israel Hayom.

На видеозаписи видно, что президент и дипломат находятся на спортивной площадке в официальной одежде. В материале Israel Hayom отмечается, что аш-Шараа «демонстрирует неожиданные спортивные навыки», делая чистый трехочковый бросок.

По данным издания, видео быстро стало вирусным на платформах социальных сетей по всему арабскому миру, вызвав разные реакции. Многие пользователи выразили удивление точностью бросков президента, в то время как другие задавались вопросом, не является ли это рассчитанным пиар-ходом, призванным смягчить его имидж в то время, как страна продолжает бороться с внутренними конфликтами.

3 мая сообщалось, что силы безопасности Сирии задержали генерального секретаря Народного фронта освобождения Палестины — Главного командования Таляля Наджи. По информации журналистов, генсек организации был задержан в Дамаске. Другие подробности произошедшего не уточняются.

Ранее в Сирии задержали сторонников Асада.