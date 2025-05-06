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В Госдуме дали совет не сумевшему стать канцлером Германии Мерцу

Депутат Белик: Мерцу следует принять свое фиаско и сделать выводы после провала
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Lisi Niesner/Reuters

Главе немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриху Мерцу нужно принять свое фиаско в бундестаге, его подвела самоуверенность. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.

«Мерцу следует принять свое фиаско и сделать выводы. Такого в истории ФРГ еще не бывало, так что излишняя самоуверенность Мерца вдребезги разбилась о действительность», — подчеркнул он.

Провал Мерца в ходе голосования по утверждению его канцлером Германии, отметил Белик, «недвусмысленно намекает на раскол в немецкой политике».

«Не все депутаты готовы поддержать Мерца даже при наличии парламентского большинства у правящей коалиции», — добавил депутат, отметив кризис в политической системе ФРГ.

Белик также напомнил, что Мерц проявил себя однозначно по вопросу об отношениях с Россией. Он выступал за антироссийские санкции и в принципе во многом опережал Шольца в том, что касалось поддержки киевского режима.

«В частности, он предлагал поставить крылатые ракеты Taurus для того, чтобы атаковать Крымский мост», — сказал он.

Мерц, по мнению депутата Госдумы, уже вряд ли свернет «со своего русофобского пути».

Во вторник Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии. Кандидатуру политика поддержали 310 депутатов. Для избрания ему нужно было набрать 316 голосов.

Ранее немецкий политолог объяснил, почему Мерц не смог стать канцлером.

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