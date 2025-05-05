В Госдуме объяснили попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорваться на территорию Курской области из-за ее значимости на переговорах. Об этом в беседе с News.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне Виктор Соболев.

По его мнению, Курская область «была козырем на переговорах, которые могут состояться между Россией и Украиной при посредничестве США или Великобритании, поэтому ВСУ туда и рвутся».

Депутат подчеркнул, что Генштаб ВС РФ принял все меры, чтобы не повторилось таких моментов, «как было девять месяцев назад». Два раза на одни и те же грабли нельзя наступать, подчеркнул Соболев.

До этого стало известно, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. Сообщалось, что ВСУ наращивают удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Также украинские военные подорвали мост вблизи Званого. Как и во время предыдущих атак, они пытаются уничтожить мосты через реку Сейм и ее притоки, чтобы осложнить логистику российских войск.

По данным военкора Александра Сладкова, противника удалось отбросить.

Ранее в России предрекли провал попыткам ВСУ прорваться в Курскую область.