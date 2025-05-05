Зеленский обвинил «отдельных деятелей» Европы в желании лучшего места на Красной площади

Зеленский: отдельные деятели в Европе хотят лучшее место на Красной площади

Некоторые политики в Европе, предпринимающие попытки блокировать вступление Украины в Евросоюз, делают это для того, чтобы получить лучшее место на Красной площади. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, пишет «Обозреватель».

«Досадно, что отдельные деятели в Европе блокируют этот процесс <...> Ради того, чтобы получить лучшее место на трибуне на Красной площади», — отметил он.

Издание допустило, что Зеленский имел ввиду премьер-министров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против вступления Украины в Евросоюз.

30 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее Зеленский намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве.