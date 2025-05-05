Песков рассказал, как Путин проведет неделю, посвященную годовщине Победы в ВОВ

Текущая неделя для президента России Владимира Путина будет достаточно напряженной. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков во время брифинга.

По его словам, Путина ждет напряженная рабочая неделя, вторая ее половина будет наиболее насыщенной из-за предстоящих торжеств по случаю 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 5 и 6 мая глава государства будет готовиться к этим дням, ожидается очень много двухсторонних встреч, официальных визитов. Непосредственно 9 мая будет много протокольных мероприятий, приедет много гостей, рассказал представитель Кремля.

«О всех деталях, о составе прибывающих гостей и о тех переговорах, встречах, которые состоятся у главы государства, завтра в районе часа дня мой коллега [Юрий] Ушаков вам расскажет на своем брифинге», — добавил Песков.

30 апреля Песков сообщил, что на празднование 80-летия Победы в Москву прибудет большое количество глав государств и правительств. По его словам, участие подтвердили лидеры стран из разных регионов мира.

Свое присутствие на параде уже подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, а также главы государств — членов СНГ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что некоторые политики в Европе хотят «лучшее место на Красной площади».