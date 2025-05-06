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Политолог рассказал о будущем не сумевшего стать канцлером ФРГ Мерца

Аналитик Камкин: Мерцу после неудачи в парламенте могут найти замену
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Lisi Niesner/Reuters

Фигура лидера партии «Христианско-демократический союз» (ХДС/ХСС) Фридриха Мерца непопулярна, не исключено, что в партии найдут ему альтернативу. Об этом «Газете.Ru» заявил старший научный сотрудник центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин.

Во вторник Фридрих Мерц не получил необходимого количества голосов в первом туре для избрания канцлером Германии.

При этом он уже отказался от второго тура голосования на выборах канцлера Германии в бундестаге.

«Фигура Мерца непопулярна, и за последние месяцы рейтинг его партии сильно просел. Плюс расклад сил в бундестаге не в пользу ХДС. Поэтому, скорее всего, через пару-тройку недель будут повторные выборы, повторное голосование, будут пытаться убедить колеблющихся, будут пытаться каким-то образом повлиять на настроение депутатов», — подчеркнул он.

Камкин не исключил, что партия ХДС/ХСС может выдвинуть альтернативную Мерцу кандидатуру.

«Сейчас на горизонте не вижу таких политических деятелей, кто бы мог, скажем так, консолидировать доверие депутатского корпуса», — добавил он.

6 мая в парламенте Германии проходило голосование за нового канцлера, которым, как ожидалось, станет победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц называл улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее немецкий политик заявила, что Мерц может втянуть ФРГ в войну с Россией.

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