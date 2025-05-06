Уходящий в отставку Шольц обратился с пожеланием к Мерцу

В своей прощальной речи на посту канцлера Германии Олаф Шольц пожелал удачи лидеру альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридриху Мерцу, который является кандидатом на пост главы правительства. Его цитирует РИА Новости.

«Уважаемый господин Мерц! Желаю вам больших успехов и удачи во всех задачах и вызовах, с которыми столкнетесь вы и ваше правительство! В трудные часы, которые обязательно наступят, я желаю вам встреч, из которых вы сможете черпать силы и уверенность», — сказал Шольц.

5 мая Шольц провел последний в качестве канцлера телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы немецкий политик поблагодарил Зеленского за «тесное сотрудничество на основе доверия» и «подчеркнул мужество, храбрость и решительность украинского президента и украинского народа в противостоянии российской агрессии».

6 мая в парламенте Германии состоится избрание нового канцлера, которым, как ожидается, станет победивший на выборах Мерц. Среди первоочередных задач новой коалиции Мерц назвал улучшение охраны границ и увеличение числа депортаций нелегальных мигрантов, а также отмену закона о цепочке поставок и сокращение германской бюрократии.

Ранее Мерц высказался о возможности переговоров с Путиным.