На Западе раскрыли, когда ЕК предложит 17-й пакет антироссийских санкций

Politico: ЕК может предложить 17-й пакет санкций против России во вторник

Еврокомиссия может предложить 17-й пакет санкций против России во вторник, 6 мая. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатов.

«Можно ожидать включения в список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление [европейских] столиц», — говорится в материале.

В апреле глава евродипломатии Кая Каллас сообщила, что главы министерств иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) в мае планируют рассмотреть 17-й пакет санкций против России. По ее словам, меры планировалось обсудить на заседании Совета по иностранным делам ЕС.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ЕС нужно ввести «самые тяжелые санкции» против России. По словам главы французского МИД, подобное решение может помочь нанести удар по экономике РФ.

Ранее Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России.