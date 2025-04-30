Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кая Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России

Глава дипломатии Каллас: ЕС готовит план Б по сохранению санкций против России
close
Peter Kneffel/Global Look Press

Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.

«ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — сказала она.

По ее словам, США на данный момент раздумывают, выходить ли из сделки. Европе же необходимо действовать, исходя из складывающихся обстоятельства.

Накануне Кая Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российским.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российской территорией.

Ранее в Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами