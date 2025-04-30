Кая Каллас рассказала о планах по сохранению санкций Евросоюза против России

Глава дипломатии Каллас: ЕС готовит план Б по сохранению санкций против России

Евросоюз готовит план Б по сохранению санкций против России на случай, если США выйдут из мирных переговоров. Об этом рассказала глава дипломатии ЕС Кая Каллас в интервью Financial Times.

«ЕС готовит план Б, чтобы сохранить экономические санкции против России, если администрация Трампа откажется от мирных переговоров по Украине и попытается сблизиться с Москвой», — сказала она.

По ее словам, США на данный момент раздумывают, выходить ли из сделки. Европе же необходимо действовать, исходя из складывающихся обстоятельства.

Накануне Кая Каллас заявила, что ЕС никогда не признает Крым российским.

До этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в Риме дал понять, что не намерен отказываться от признания Крыма российской территорией.

Ранее в Британии объяснили, почему Трамп решил признать Крым за Россией.