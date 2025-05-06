Принимаемые властями Украины решения приведут к краху фронта, Киеву нужно прекращение огня. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны (Украины. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Если Киев не начнет экономить боевую мощь, крах станет «более вероятным», пишет журнал. Украине нужно прекращение огня сейчас, отмечается в материале, чтобы получить «передышку для восстановления своей боевой мощи и улучшения своего положения на мирных переговорах».

До этого бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине.

На этом фоне политолог Иван Лизан высказывал мнение о том, что поражение Украины в конфликте способно изменить ее ориентацию с проамериканской на более нейтральную.

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий РФ под контролем Киева.