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В США указали Украине на главную причину неудач ВСУ

RS: действия властей Украины приведут к краху фронта для ВСУ
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Anatolii Stepanov/Reuters

Принимаемые властями Украины решения приведут к краху фронта, Киеву нужно прекращение огня. Об этом пишет американский журнал Responsible Statecraft.

«Фронт может посыпаться. Такой исход более вероятен, учитывая негативную тенденцию в принятии решений политическим руководством страны (Украины. – прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Если Киев не начнет экономить боевую мощь, крах станет «более вероятным», пишет журнал. Украине нужно прекращение огня сейчас, отмечается в материале, чтобы получить «передышку для восстановления своей боевой мощи и улучшения своего положения на мирных переговорах».

До этого бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо заявлял, что каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине.

На этом фоне политолог Иван Лизан высказывал мнение о том, что поражение Украины в конфликте способно изменить ее ориентацию с проамериканской на более нейтральную.

Ранее Захарова заявила о планах освобождения всех территорий РФ под контролем Киева.

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