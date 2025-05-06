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В Европе рассказали о признаках краха режима на Украине

Полковник Бо: каждое военное поражение ВСУ приближает крах киевского режима
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Anatolii Stepanov/Reuters

Каждое военное поражение ВСУ в рамках конфликта приближает падение нынешнего режима на Украине. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо на своем YouTube-канале.

«Военные поражения рано или поздно приведут к падению политического режима в Киеве», — подчеркнул он.

Как заметил военный, чем хуже ситуация на фронте для ВСУ, тем жестче становится отношение властей Украины к собственным гражданам.

До этого политолог Иван Лизан высказывал мнение о том, что поражение Украины в конфликте способно изменить ее ориентацию с проамериканской на более нейтральную.

По его словам, Запад годами укреплял военный потенциал Киева для сдерживания России, но сейчас избегает признавать провал стратегии. Лизан отметил, что населению Украины долго обещали победу над Россией при поддержке США и ЕС.

Ранее Путин рассказал о коварстве Запада.

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