Политолог Лизан допустил изменение отношения к Западу на Украине при поражении

Поражение Украины в конфликте способно изменить ее ориентацию с проамериканской на более нейтральную. Об этом заявил политолог Иван Лизан в интервью «Взгляду».

По его словам, Запад годами укреплял военный потенциал Киева для сдерживания России, но сейчас избегает признавать провал стратегии. Лизан отметил, что населению Украины долго обещали победу над Россией при поддержке США и ЕС.

«Теперь западные СМИ аккуратно призывают Киев смириться с территориальными потерями. Это может вызвать разочарование в проевропейском курсе», — пояснил эксперт.

Аналитик обратил внимание на сигналы из западных изданий.

«Они советуют Украине дождаться завершения каденции Трампа, чтобы возобновить полномасштабную военную помощь», — сказал он.

Лизан считает, что России необходимо демонстрировать максимальную боеготовность, чтобы лишить Киев и Запад иллюзий о возможном реванше.

Президент РФ Владимир Путин в документальном фильме «Россия. Кремль. Путин. 25 лет» заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России в итоге и привело к проведению специальной военной операции на Украине.

Ранее Путин рассказал о коварстве Запада.