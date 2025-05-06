Российский дипломат заявил, что вопрос Украины однажды исчезнет из повестки ООН

Украинский вопрос в какой-то момент исчезнет из повестки Организации Объединенных Наций. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Но я не знаю, когда это произойдет, трудно предсказать», — сказал дипломат.

Накануне Полянский заявил, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по восстановлению отношений выходят за рамки урегулирования украинского конфликта. По его словам, успех диалога мог бы стать шагом к стабильности, выгодной для всего мира.

29 апреля заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что нормализация отношений между Россией и США стала возможной только после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом. По его словам, Трамп совершил исторический поворот.

Ранее в ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине.