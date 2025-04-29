Дипломат Орджоникидзе: Трамп совершил исторический поворот после начала контактов с РФ

Нормализация отношений между Россией и США стала возможной только после возвращения американского президента Дональда Трампа в Белый дом, заявил «Газете.Ru» заместитель секретаря Общественной палаты РФ, бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

«То, что творилось в отношениях Москвы и Вашингтона до прихода Трампа, было совершенно ненормально. Две крупнейшие ядерные державы, по сути, находились в состоянии, которое предшествует ядерной войне. Трамп совершил исторический поворот, так как пошел на нормализацию отношений с Россией. Это видно в сфере двусторонних отношений и в отношении украинского конфликта», — сказал политик.

По мнению Орджоникидзе, команда Трампа начала выводить страну из геополитического тупика, в который ее загнала предыдущая администрация.

Накануне 100 дней со дня возвращения Трампа в Овальный кабинет конгрессмен-демократ от штата Мичиган Шри Танедар инициировал процедуру импичмента президента США. Он обвинил главу Белого дома в «тираническом превышении полномочий», коррупции и злоупотреблении властью.

Ранее Трамп заявил, что спасает Украину и оказывает ей большую услугу.