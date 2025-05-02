Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН отреагировали на сообщения о пытках российских пленных на Украине

Комитет ООН выразил обеспокоенность пытками российских военнопленных на Украине
close
Global Look Press

Комитет ООН против пыток выразил обеспокоенность сообщениями о пытках и жестоком обращении, угрозах и унижениях в отношении российских военнопленных на Украине. Об этом говорится в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации на Украине.

По данным ООН, перечисленные действия совершались украинскими вооруженными силами и военной полицией. Согласно документу, в числе прочих проблем зафиксированы неадекватная регистрация и отчетность о видимых повреждениях пленных, полученных в результате пыток или жестокого обращения.

В ООН подчеркнули, что запрещение пыток не допускает отступлений — никакие исключительные обстоятельства не могут служить оправданием пыток.

В конце апреля посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ВСУ используют секретные тюрьмы в Харькове, Киеве, Кривом Роге и ряде других городов, чтобы выбивать показания из военнопленных и шантажировать их близких. По словам дипломата, эту информацию удалось выяснить во время разговоров с российскими военнопленными, которых вернули на Родину в ходе масштабных обменов с украинской стороной.

Ранее российские военные рассказали о пытках в украинском плену.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами