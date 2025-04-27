Песков прокомментировал видение Трампа конфликта на Украине

Песков: понимание Трампа конфликта на Украине во многом совпадает с российским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал видение президента США Дональда Трампа конфликта на Украине. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

По словам Пескова, в понимании Трампом ситуации на Украине есть много элементов, которые совпадают с позицией России.

Также представитель Кремля заявил, что говорить об условиях сделки по Украине пока рано.

До этого Трамп сделал в интервью журналу Time заявление о том, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется признать Крым частью Российской Федерации. Также американский лидер назвал желание Украины вступить в НАТО одной из причин начала конфликта. Глава Белого дома считает, что Киеву придется отказаться от этих планов ради мира.

Ранее на Украине оценили прогресс по переговорному процессу с РФ с приходом Трампа.