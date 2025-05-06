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В США высказались об угрозах Зеленского ударить по параду Победы в Москве

Американский журналист Фази счел угрозы Зеленского в адрес России волей к смерти
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Угрозы президента Украины Владимира Зеленского в адрес России на 9 мая говорят о подсознательной воле к смерти руководства украинского государства. Об этом в социальной сети X заявил американский журналист Томас Фази.

«Однажды психологи напишут книги, в которых попытаются расшифровать нынешнее стремление Украины к смерти», — написал он.

29 апреля Зеленский намекнул, что желает ударить по параду Победы в Москве 9 мая. По его словам, Российская Федерация «должна переживать» о продолжении боевых действий.

3 мая украинский лидер отверг предложение президента РФ Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 Мая. Он назвал идею главы российского государства «театральной постановкой для создания атмосферы выхода РФ из изоляции». Зеленский вновь стал настаивать на прекращении огня сроком на 30 дней, сославшись на то, что это предлагают США.

Также он заявил, что Украина не может гарантировать безопасность мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы.

Ранее в Госдуме ответили на угрозы Зеленского в преддверии парада 9 Мая.

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