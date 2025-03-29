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Во Франции сотни людей вышли на акцию против поставок оружия на Украину

ТАСС: участники акции в Париже против поставок оружия Киеву порвали флаг ЕС
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Vincent Isore/Global Look Press

Участники акции протеста в столице Франции, которые требуют от властей прекратить поставки оружия на Украину, порвали флаг Европейского союза (ЕС). Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, митинг был организован по призыву лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо. В результате на площади Пале-Рояль в Париже собрались сотни людей. Они принесли с собой плакаты с надписями «Французы за мир», «Европа должна поощрять мир, а не войну», «Долой НАТО» и «Мы устали от ЕС».

«Это не наша война. Роль Франции — быть государством-посредником и способствовать миру», — отметил Филиппо, комментируя ситуацию.

Он добавил, что решение властей страны выделить €2 млрд на помощь Украине является «абсолютным безумием». Лидер партии пришел к такому выводу, так как государственный долг Франции составляет более €3,3 трлн.

Как отметили журналисты, в ходе демонстрации ее участники организовали шествие и направились на другой берег реки Сены. Кроме того, митингующие разорвали флаг ЕС.

В какой-то момент на месте проведения акции протеста появились люди с украинскими флагами, которые пытались помешать ее участникам. Но их оттеснили сотрудники правоохранительных органов, подчеркнули авторы материала.

26 марта украинский лидер Владимир Зеленский посетил Францию и встретился с ее президентом Эммануэлем Макроном. Позже главы двух государств провели совместную пресс-конференцию, на которой Макрон объявил о планах Парижа выделить новый пакет военной помощи Киеву на сумму €2 млрд.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров перечислил страны, которые являются лидерами по поставкам оружия на Украину.

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